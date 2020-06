Réduire la violence et soutenir les victimes dans le contexte de Covid-19 aux Comores

Les responsables des Services d’écoutes des trois îles suivent une formation de quatre jours pour améliorer le soutien aux victimes et la collecte de données.

Avec l’appui de l’UNICEF Comores, la Délégation Générale des Droits de l’Homme organise du 9 au 12 juin à Moroni, un atelier de formation des responsables des services d’écoute et de protection des enfants et femmes victimes de violence.

Après avoir appuyé et financé la mise en place des services d’écoute en 2004 et 2006, l’UNICEF, en concertation avec la Direction Générale des Droits de l’Homme et les Directions régionales de la protection de l’enfant, s’est engagé à soutenir depuis 2018 une consultation nationale visant à mettre en place une base de données dans ces services d’écoute. Un logiciel ainsi a été conçu par un consultant national et a été installé au niveau des services d’écoute.

Par ailleurs, la consultation avait aussi pour but d’analyser l’état du système d’enregistrement des victimes de violence, ainsi que la collecte et la diffusion des données des services d’écoute, d’harmoniser les outils utilisés par agents d’écoute et de proposer un schéma d’enregistrement de ces données désagrégées afin d’améliorer la qualité de la gestion des données et enfin de former le personnel des services d’écoute.

Cette formation de quatre jours contribuera à l’amélioration de la collecte et de la gestion des données sur les violences faites aux enfants et aux femmes.

Dans son discours d’ouverture, Dr Marie-Reine Fabry, Représentante Adjointe de l’Unicef a reconnu les efforts des responsables des services d’écoute visant à soutenir et à accompagner les victimes des violences dans les conditions de travail qui ne sont pas toujours faciles. « Je sais que vous gérez de cas difficiles durant cette pandémie de COVID 19 à l’instar du meurtre et du viol il y a deux semaines de deux jeunes filles de 9 et 7 ans à Anjouan », a-t -elle déclaré. « Je voudrais vous garantir et vous assurer que l’UNICEF travaillera avec les structures étatiques de l’Union et des îles et avec les différents partenaires au développement pour renforcer les capacités de tous les acteurs en charge de la protection de l’enfant en Union des Comores », a-t-elle conclu.

