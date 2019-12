Réhabilitation du palais coûtera 2,5 milliards de francs débloqué par la Chine

Réhabilitation du Palais du peuple: Les travaux lancés samedi sous le signe de la coopération agissante sino-comorienne.

2,5 milliards de francs. C’est le montant débloqué par le gouvernement chinois pour la réhabilitation de la représentation nationale. Le chantier sera mené par l’entreprise chinoise Zhong Ding international engineering pour une durée d’exécution de 15 mois à compter de ce mois de décembre 2019. Il s’agit des travaux de grande envergure engagés au Palais du peuple depuis l’inauguration du bâtiment le 4 juillet 1985 par le feu président Ahmed Abdallah Abderemane.

L’Assemblée nationale et l’ambassade de la République populaire de Chine auprès de l’Union des Comores ont procédé, ce samedi 28 décembre, au lancement des travaux de réhabilitation du Palais du peuple. La cérémonie relative à cet évènement a vu la présence de plusieurs personnalités, notamment le ministre des Finances et son collègue de la Jeunesse et des Sports mais également l’ambassadeur de la République populaire de Chine à Moroni, He Yanjun. Il s’agit de renouveler des équipements et de réhabiliter des installations de surface intérieure et extérieure, du hall d’entrée, de zone de bureaux, de l’hémicycle, de la salle de spectacle et des espaces à l’extérieur du bâtiment. Le financement est assuré à 100% par le gouvernement chinois, pour un montant de 2,5 milliards de francs. Le chantier est confié à l’entreprise chinoise Zhong Ding international engineering pour une durée d’exécution des travaux de 15 mois à compter de ce mois de décembre 2019.

L’ambassadeur de Chine aux Comores a rendu un grand hommage au président Azali Assoumani qui «porte une attention particulière et un soutien constant en faveur de ce projet qui constitue un symbole actualisé de l’amitié et de la coopération fraternelle sino-comorienne». Selon lui, le gouvernement chinois consent à la demande du gouvernement comorien à réaliser le projet de réhabilitation du Palais du peuple. Hé Yanjun a souligné que pour construire un pays émergent et favoriser le développement socio-économique, il faut non seulement mobiliser les équipements publics de base, mais aussi créer de bonnes conditions pour le bon fonctionnement des différentes institutions de l’État.

Les travaux de grande envergure depuis 1985

«C’est justement le sens de ce projet dont profite la législature comorienne», soutient-il, avant de poursuivre que «je pense que la société chinoise en charge des travaux, laquelle a déjà acquis des expériences en Afrique continentale, peut bien réaliser ce projet avec la qualité et le respect du délai». Avant de formuler les vœux de la nouvelle année qui, pour lui, est une année qui offrira de nouvelles opportunités au développement de l’amitié et de la coopération entre la Chine et l’Union des Comores, le diplomate chinois a fait savoir qu’après les travaux, le palais du peuple va rajeunir et «continuer à être un témoin de l’amitié entre les deux États».

A son tour, au nom du président du parlement, le premier vice-président a exprimé la gratitude de l’Assemblée nationale à l’endroit des autorités et du gouvernement chinois pour le lancement de ce chantier. Pour lui, la réhabilitation de ce joyau architectural traduit la détermination et la volonté des autorités et du peuple chinois d’accompagner le peuple comorien dans sa marche résolue vers le développement. Maoulana Charif a saisi l’occasion pour rendre un hommage appuyé aux autorités chinoises, au premier rang desquelles Xi Jinping, mais également le gouvernement de la République populaire de Chine pour son engagement permanent aux côtés de l’Union des Comores. L’élu de Washili-Dimani a salué la détermination du président Azali Assoumani et son gouvernement qui ont fait le plaidoyer en faveur de ce projet parlementaire.

Le premier vice-président de l’Assemblée a rappelé que la législature actuelle a hérité d’un bâtiment qui n’était pas au meilleur de sa forme. Mais il s’est réjoui qu’à quelques semaines de la fin de son mandat, la question de la vétusté des locaux et de l’exiguïté de l’espace de travail qui avait plombé l’activité parlementaire tout au long du quinquennat, est aujourd’hui en passe d’être résolue. Il a précisé que le déploiement correct des députés et de toute l’administration parlementaire, gage d’une efficacité dans l’accomplissement du travail, en dépend. Il s’agit des travaux de grande envergure engagés au Palais du peuple depuis l’inauguration du bâtiment le 4 juillet 1985 par le feu président Ahmed Abdallah Abderemane.

Ali Abdou/ Alwatwan