Rencontre entre l’ambassadeur sud-africain et le ministre de l’économie:

Echanges commerciaux, liaisons aérienne et maritime, reprise de l’usine de pêche… au menu de la rencontre

Le ministre de l’économie, des investissements et de l’énergie, Houmed M’saidié a reçu ce matin, l’ambassadeur sud-africain aux Comores, Aneshwaren Maestry pour échanger sur les perspectives de coopération notamment économique entre les deux pays. En effet, dans un souci de promouvoir les échanges, le diplomate sud-africain a annoncé au ministre de l’économie sa volonté de voir la société de pêche de Vwadju, être reprise par une société sud-africaine en partenariat avec le gouvernement comorien. Il a en outre rendu public un autre souhait qui consiste à instaurer des liaisons maritimes et aériennes. « Une liaison maritime entre nos deux pays ne saurait que favoriser les échanges économiques. A titre d’exemple, nous savons qu’acheter du bois et du matériel de construction en Afrique du Sud reviendrait moins cher pour le commerçant comorien si l’on devait comparer avec la Chine.

Pour les liaisons aériennes, des négociations sont engagées avec deux compagnies sud-africaines notamment la compagnie Safair pour desservir les Comores » a soutenu le diplomate qui annoncera également l’arrivée à la mi-octobre d’une délégation pour prospecter et analyser les possibilités de transformation des bouteilles en plastique pour obtenir du carburant. Pour finir, l’ambassadeur Aneshwaren Maestry s’est engagé à négocier avec les autorités indiennes et brésiliennes pour lancer la seconde phase du projet « améliorer la capacité agricole dans l’Union des Comores », lequel projet est financé par les fonds Ibsa. Le ministre de l’économie et des investissements a souligné l’impérieuse nécessité de développer les échanges avec l’Afrique du Sud et s’est montré particulièrement ravi par les projets annoncés par la partie sud-africaine.

Ministère de l’économie