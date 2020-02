Rencontre entre le ministre de l’économie et l’ambassadeur des Emirats Arabes-unis

Le ministre de l’économie, des investissements, de l’énergie, en charge de l’intégration économique, du tourisme et de l’artisanat, porte-parole du gouvernement, Houmed Msaidié a reçu ce matin le nouvel ambassadeur des Emirats Arabes-unis à Moroni, Saeed Mohammed Al-Muqbali. Pour cette première rencontre officielle entre les deux autorités, les discussions ont porté sur les nombreux projets de gouvernement émirati en Union des Comores à l’image de la construction d’un nouveau château d’eau à Boeni ya Bambao, la nouvelle centrale d’Itsambuni entre autres. Accompagné du croissant rouge émirati, le nouvel ambassadeur a souligné des retards conséquents qui ne cessent de repousser le début des travaux de la construction du nouveau château. À en croire les représentants du croissant rouge des Emirats Arabes-unis, le terrain a été identifié et les études effectuées. Il ne reste que l’aval du gouvernement pour débuter les travaux. Bien qu’ils aient reçu une proposition de terrain, ils préfèrent un autre situé à proximité du château actuel non seulement pour construire la nouvelle infrastructure mais aussi pour rénover l’ancienne. Le croissant rouge a demandé en outre qu’il y ait un point focal pour faciliter les relations avec le ministère de tutelle.

Pour rassurer ses visiteurs, le ministre des investissements, Houmed Msaidié a pris l’engagement de se rendre sur les lieux en compagnie d’autorités concernées par ce projet et ce, dès demain afin de prendre une décision définitive. À la fin de cette visite, le point focal sera désigné pour accompagner les travaux. Le ministre a également émis le souhait de voir venir les autorités émiraties pour l’inauguration des centrales d’Itsambuni et de Trenani, « des œuvres flambant neuves qui caractérisent la solidité des relations entre les deux pays ». Le ministre de l’économie a en fin demandé des informations sur les nombreux autres projets qui lient les deux nations à commencer la construction d’un hôpital à Mwali, la rénovation du marché de Volo Volo, la construction d’un centre de formation professionnelle ou encore la construction d’une nouvelle centrale solaire à hauteur de 20 millions de dollars. Pour Saeed Mohammed Al-Muqbali, tous ces projets sont plus que jamais d’actualité surtout avec l’avènement de l’ambassade émiratie aux Comores.

Ministère de l’économie