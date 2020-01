Rencontre entre le ministre de l’économie, le Synaco et la nouvelle Opaco

Après le conseil des ministres durant lequel le président de la République a demandé au gouvernement d’être à l’écoute des organisations syndicales et patronales afin de trouver des solutions aux difficultés qui sont celles du secteur privé et qui ont conduit au déclenchement de la grève de trois jours, le ministre de l’économie et des investissements, Houmed Msaidié a reçu Mahamoudou Ali Mohamed et Mohamed Mouignidaho respectivement président de la Nouvelle Opaco et du syndicat national des commerçants (Synaco). Les deux présidents des organisations syndicales sont venus remettre au ministre de l’économie un extrait des résolutions sorties de leur assemblée générale tenue ce mercredi matin en présence des syndicats d’Anjouan et Mohéli. Les deux syndicalistes ont souligné plusieurs difficultés liées à la douane, à Moroni terminal, aux services des impôts etc.

Le président du Synaco, Mohamed Mouignidaho a remercié le ministre de l’économie qui a manifesté une volonté certaine de dénouer la crise tout au long de la durée du mouvement de grève. Le commerçant souligne le fait que la grève a eu lieu sans le moindre incident et ne manque pas d’associer le ministre de l’économie à ce résultat. Quant au président de la Nouvelle Opaco, Mahamoudou Ali Mohamed, les problèmes qui frappent les opérateurs économiques sont légions. Toutefois, le nœud du problème résident à la douane selon ses termes. Il parlera également de l’absence de commande publique qui impacterait négativement le secteur privé. Le ministre de l’économie et des investissements, Houmed Msaidié a réitéré pour sa part, la volonté du gouvernement de suivre ce dossier et de dégager des solutions satisfaisantes pour toutes les parties. Il promet de revenir vers le secteur privé avec espère-t-il, de meilleurs résultats.

Ministère de l’économie