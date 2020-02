Rencontre entre le Ministre de l’Éducation Nationale et la Direction de l’Agence Française de Développement

Dans le cadre du démarrage de activités du programme « vomir Initiative » projet Comorien financé par l’Agence Française de Développement à hauteur de 8,5 millions d’euros . Monsieur Moindjié Mohamed Moussa Ministre de l’Éducation Nationale a rencontré ce jeudi 13 février 2020 , Madame Bénédicte Brusset de l’AFD et des deux premiers responsables du bureau d’études «Expertise France » chargé de la gestion du projet composé par Monsieur Grégoire Hugo Chef du projet à Paris et Mm Marie Esperence Responsable du programme Komor Initiative, Mm la Directrice de l’AFD a tenu à remercier le Ministre de l’Éducation Nationale avant de préciser que l ‘objet de la rencontre est l’annonce du démarrage des activités du projet , d’une durée de 54 mois .

Monsieur G. Hugo qui a pris ensuite la parole a brossé très brièvement un tableau du projet dont l’objectif est de simuler l’accès de l’emploi , ensuite sur le développement d’un programme Innovant à travers un renforcement et une harmonisation des pratiques et des normes , et enfin de soutenir la gouvernance et le pilotage du dispositif de formation et d’insertion .

Le Ministre Moindjié Mohamed Moussa , tout en remerciant la délégation a de son côté montré l’importance pour le développement des Comores d’un tel dispositif qui répond aux objectifs de la politique de son excellence le Président Azali Assoumani . Le Ministre de l’Éducation Nationale a insisté sur une nécessaire synergie et cohésion de tous les projets conçus autour de ce nouveau secteur , qui ne compte que quelques centres qui ont des besoins en infrastructures et équipements , en formateurs et encadreurs pédagogiques . Le Ministre n’a pas manqué de rappeler qu’à côté du développement des disciplines scientifiques et techniques dans les lycées , il y a aussi une nécessité de transformer certains établissements en lycées techniques et agricoles .

Ministère de l’éducation nationale