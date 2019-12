Rencontre entre le ministre de l’énergie et la Sonelec: Comment stabiliser la fourniture de l’électricité ?

Communiqué: Depuis quatre jours, selon les techniciens de la Sonelec, la fourniture de l’électricité est effective H24 sur l’ensemble de l’île de Ngazidja, exceptées quelques zones en proies à des problèmes de réseaux. À Ndzuani, la production est sensiblement améliorée et à Mwali, les problèmes d’électricité ne se font pas sentir. C’est devant un tel constat que le ministre de l’économie, des investissements, de l’énergie en charge de l’intégration économique, du tourisme et de l’artisanat, Houmed Msaidié a réuni les responsables de la société publique productrice de l’électricité ce matin dans la salle de conférence de son ministère. L’objectif était de discuter sur comment stabiliser la production et la fourniture de l’électricité. Le directeur général par intérim de la Sonelec a expliqué au ministre qu’actuellement, la puissance installée était de 32 mégawatts mais que la production actuelle est de 13 mégawatts. Aussi, Moussa Djabir a fait comprendre que la demande au niveau de Ngazidja, aux heures de pointe, était de l’ordre de 13 mégawatts. « Si l’on prend en compte la capacité de tous les groupes -opérationnels et défaillants- nous sommes à 32 mégawatts.

Si on devait prendre en compte uniquement les groupes opérationnels et ceux qui peuvent être réparés, nous sommes à 21.2 mégawatts. En ce qui concerne uniquement les groupes opérationnels qui produisent actuellement, nous sommes à 13.4 mégawatts » a détaillé le directeur général par intérim avant d’indiquer qu’il faudrait procéder à la révision de certains groupes afin d’éviter un éventuel déséquilibre en cas de panne d’un des moteurs en production. Il annoncera que d’ici une semaine, la fourniture de l’électricité sera encore plus stable. Au cours des échanges, la Sonelec a fait savoir qu’elle consomme jusqu’à 65 mille litres de gasoil soit 19 millions kmf par jour pour alimenter toute Ngazidja sans interruption alors que les recettes journalières sont évaluées à 13 millions soit 4, 680 milliards par an.

Pour le ministre de l’énergie, il faudra mettre tout en œuvre pour disposer de la totalité de la puissance installée et pour y parvenir, les efforts sont à engager pour effectuer les révisions et les réparations. Le ministre de l’énergie, Houmed M’saidié se posera tout de même certaines questions quant à la pertinence de l’achat de nouveaux moteurs (installés à Mitsamihulu et Fumbuni) alors qu’il aurait simplement fallu procéder aux révisions et aux réparations des groupes existants pour disposer du double de la production actuelle soit également le double de la demande de toute l’île. Pour finir, le ministre reviendra sur la gestion de la société en estimant que le président de la République attend des résultats probants. « Il faut des résultats à la Sonelec. Les Comoriens exigent des performances et pour y parvenir, il convient de mobiliser et impliquer tout le monde et avoir un cadre disciplinaire pour recadrer les agents non-productifs » tranchera-t-il.

Ministère de l’économie