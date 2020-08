Renforcement de la coopération commerciale entre les Comores et la Tanzanie

Ce vendredi après-midi, le ministre de l’économie, Houmed Msaidié a reçu l’ambassadeur de la République de Tanzanie, Sylvester M. Mabumba. Ils ont échangé sur la nécessité de renforcer la coopération commerciale entre les deux pays, notamment en installant très rapidement la commission mixte et de faciliter les activités des opérateurs économiques des deux pays.

Le ministre de l’économie a d’abord rappelé les liens ancestraux liant les deux pays. Puis il est revenu sur l’historique des relations politiques, plus particulièrement l’Accord de coopération de 2006, avant de plaider en faveur des commerçants comoriens.

En effet, les importateurs de bovins se plaignent de subir une surtaxation (4 au total) de l’achat à l’exportation du bétail. D’autant que les pertes liées aux aléas du transport maritime ne sont pas prises en charge par les compagnies maritimes. Une situation qui touche tous les commerçants et fragilise les finances de ces opérateurs économiques.

L’ambassadeur a salué l’initiative de l’invitation, annonçant même qu’elle répond à une démarche qu’il entreprend auprès des autorités nationales et du secteur privé afin de s’enquérir des défis, des besoins et des attentes, dans le secteur des affaires et du commerce, qui nécessitent des efforts communs pour trouver des solutions.

Pour relever ces défis, le lieu le plus indiqué demeure la commission mixte, qu’il convient d’installer le plus rapidement possible a-t-il indiqué. Une priorité du président Azali, s’inscrivant dans le cadre du renforcement de la coopération avec la Tanzanie, qui devient un axe privilégié.

Par ailleurs, Sylvester M. Mabumba a souligné les atouts de certains secteurs économiques de son pays qui peuvent nouer des partenariats ou développer des échanges win-win avec les entreprises de la place. Le cas dans l’énergie tant en formation du personnel (techniciens et ingénieurs) qu’en fourniture d’équipements, le gaz naturel liquéfié (GNL), la distribution d’électricité (câble marin ) ou encore le riz de la société TFI.

Ministère de l’économie