Rentrée scolaire : Retour en classe le 1er juillet pour les salles d’examen

Après plus de deux mois d’arrêt de cours à cause du coronavirus , certains élèvent vont pouvoir reprendre le chemin des classes le 1er juillet prochain. Cette rentrée ne concerne en effet que les salles d’examens aussi bien du public que du privé, du primaire, secondaire et de l’enseignement supérieur. Le passage des élèves des autres classes est pour sa part conditionné au cumul des deux trimestres déjà validés.

Initialement prévue le 23 mars dernier après les vacances du second trimestre, la rentrée scolaire avait été repoussée jusqu’au 5 avril dernier avant d’être finalement suspendue «jusqu’à nouvel ordre» à cause du coronavirus. Hier, le ministère de l’Education nationale après une réunion avec le comité de coordination nationale de la gestion de la lutte contre la Covid-19 a annoncé la reprise des cours le 1er juillet prochain après plus de deux mois d’arrêt. Seulement, cette rentrée concerne uniquement les «salles d’examen» : Cm2, troisième, terminales, troisième année de licence et deuxième année pour «les écoles et instituts concernés» du secteur public et privé.

En cette période exceptionnelle, cette rentrée ne ressemblera à aucune autre puisqu’elle devra se plier au respect des mesures barrières telle que la distanciation sociale.

C’est aussi pour cela que les salles d’examen sont les seules à être concernées. «Ne faire rentrer que les élèves et étudiants en classe d’examens permettra d’appliquer la distanciation sociale et les autres gestes antiCovid-19 tout en validant l’année scolaire», déclare le ministre de l’Education nationale, Moindjié Mohamed Moussa, qui ajoute que cela permettra aussi de «se préparer aux examens et anticiper sur la prochaine rentrée scolaire».

«Il y aura des rattrapages par une multitude de moyens qui convergeront vers le début de l’année scolaire à une rentrée anticipée pour récupérer les cinq semaines manquantes en présentiel cette année», poursuit le ministre de l’Education nationale.

Quid des autres classes ?

Et toujours selon ce dernier, «la plate-forme éducative sera opérationnelle avant la fin du mois, le télé-enseignement fonctionne déjà et le cahier à la maison du primaire en double classe sera distribué bientôt». Pour ce qui est des passages en classe supérieure, ils auront lieu «sur la base des deux trimestres validés et d’une pondération avec la moyenne du dernier trimestre de l’année dernière».

Les examens nationaux devraient selon toute vraisemblance intervenir le mois d’août puisque la prochaine rentrée est actée pour le mois de septembre prochain. Reste désormais à savoir s’ils pourront tous avoir lieu et dans quelles conditions en ces temps de coronavirus ou si des examens tels que l’entrée en sixième et le Bepc en pâtiront au profit notamment du Bac et de la licence nettement plus importants. Seul le temps pourra nous le dire…

Am / Alwatwan