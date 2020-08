Réouverture de la Brigade de Mbéni ce mercredi en présence des autorités de la région et de ses localités

Le commandant de la Gendarmerie Nationale a pris part à la cérémonie organisée à l’occasion en compagnie des officiers du Commandement et du Groupement de Ngazidja.

Le Commandant a appelé les leaders et autorités de la région à soutenir la Gendarmerie dans la lutte contre la drogue, la délinquance juvénile, la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants et le respect des mesures de prévention contre la propagation du Coronavirus.

Il a remercié l’ensemble des personnes présentes et le Cabinet de la Défense, sans oublier le Chef d’Etat-Major qui a rehabilité les locaux de la Brigade avant la reprise des activités.

Gendarmerie nationale