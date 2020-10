Réouverture des masters à l’université des Comores

L’administration de l’université annonce la réouverture des masters. Les préinscriptions sont ouvertes depuis le 21 septembre dernier. Elles seront formées le 24 octobre prochain. Il s’agit d’un master 1 et 2 de administration publique et gestion des collectivités, droits des affaires et fiscalités, banque et finance, mathématiques et applications fondamentales, droit islamique et enregistrement de la banque arabe, et infirmier de bloc opératoire.

Rappelons que ces masters ont été fermés après avoir été constaté que l’administration n’était pas capable d’organiser le bon déroulement de ces matières.