Réouverture du café de l’artisanat au CNAC de Bandamadji Itsandra

Bientôt au CNAC de Bandamadji Itsandra. Le café de l’artisant a vu le jour en 1996 , il avait comme gérant le grand cuisinier Mohamed, actuellement en exercice aux Nations unies. dans sa vision de faire du CNAC, un centre d’attractivité riche en savoir-faire et en saveurs, la Direction va accueillir très prochainement différentes formations sur les métiers de l’artisanat en vue de valoriser le savoir-faire artisanal y compris les métiers de la bouche dont les comores disposent d’un savoir-faire traditionnel hors du Commun. c’est ainsi que nous organisons du 03 au 08 mars, une formation de gastronomie comorienne avec le chef cuisinier issu de la diaspora de France, Ahamada Binali, ambassadeur comorienne de la gastronomie mondiale. une première dégustation a vu la participation entre autre ,du Ministre de l’Artisanat, SEM Houmed Msaidie et son Directeur de cabinet, 02 représentants du SCAC, ambassade de France, 02 représentants du PNUD, Mme la Directrice de l’AFD . un stand de dégustation et de vente de plats comoriens est mis en place dans le village dédié pour la célébration de la journée des droits des femmes. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué à réaliser ce projet en particulier le gouvernorat de Ngazidja à travers le PNUD, la direction nationale du tourisme, le retaj Moroni et l’office du tourisme. OUI L’ARTISANT, LEVIER DU TOURISME PEUT CONTRIBUER FAVORABLEMENT AU DÉVELOPPEMENT DU PAYS

Source: Direction générale de l’artisanat