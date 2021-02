Le Ministre de l’éducation nationale Moindjié Mohamed Moussa Après l’annonce officielle dans le conseil des ministres du 17 février 2021 de la reprise des cours à l’université des comores a insisté sur le respect des mesures barrières.

La reprise des cours a été faite ce lundi 22 février 2021 à l’université des comores mais bien avec le respect des mesures barrières.

Précisément le cite de Mvouni qui regroupe deux facultés la faculté de lettres et des sciences humaines (lettres modernes françaises, histoire, Géographie et LEA (langues étrangères Appliquées) et la faculté de droit et des sciences économiques (Droit, AES et Sciences économiques).

Ce site les cours se font en alternance sur ces deux facultés c’est à dire si cette semaine c’est la faculté de lettres qui fait la semaine suivante c’est la faculté de Droit qui fera cours.

Mais une question mérite d’être posée est ce que les étudiants du cite Mvouni vont terminer les programmes surtout ceux qui sont en Troisième année ?

Ali Abdou Mouigni

