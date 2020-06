Reprise des cours, le Ministre de l’éducation a obtenu le feu vert pour les classes d’examen

Ce mardi matin, le ministre de l’éducation nationale, Moindjié Mohamed Moussa a participé à la réunion quotidienne du comité de coordination nationale de la gestion de la lutte contre la Covid-19 . Pour cause, l’ordre du jour portait exclusivement sur la rentrée scolaire prévue le 1er juillet prochain.

Le temps et les échéances approchant, le ministre de l’éducation a consulté la coordination nationale de la lutte contre la pandémie. Il a présenté les différentes hypothèses élaborées par ses services. L’objectif demeurant la validation de l’année scolaire.

La coordination nationale, sous la présidence du ministre de l’économie, Houmed Msaidié, a validé l’option de la reprise des cours uniquement pour les classes d’examen ; à savoir les classes de CM2, de 3ème et de terminale. Ainsi, le 1er juillet, 43 202 élèves, collégiens et lycéens retrouveront les bancs dans des conditions tenant compte des gestes et mesures barrières.

Les différents sous-comités et le ministère de l’éducation travaillent en commun pour une rentrée et des examens répondant aux exigences requises.

CCC-Covid-19