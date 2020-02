Reprise des vols Ewa Air vers Anjouan à partir du samedi 29 février

La panne de l’antenne relais à Moroni (Grande Comore) avait provoqué la décision de suspension de la liaison depuis Mayotte. Une coordination des acteurs a permis de trouver une solution en attendant sa réparation.

Depuis le 27 janvier 2020, les vols de la compagnie Ewa Air de et à destination d’Anjouan étaient suspendus pour des raisons de sécurité. En effet, les équipages techniques d’Ewa Air rencontraient des difficultés de communication avec le contrôle aérien des Comores, depuis la détérioration il y a plusieurs mois d’une antenne relais, située à Moroni.

La compagnie Ewa Air, en accord avec son autorité de tutelle et l’ASECNA (Agence pour la Sécurité de la Navigation aérienne en Afrique et à Madagascar), a décidé de reprendre ses vols de et vers Anjouan. Les conditions posées par la compagnie en vue de respecter ses normes de sécurité de vol, sont aujourd’hui garanties par les autorités comoriennes. La suspension de ses vols est ainsi levée à compter de ce samedi 29 février 2020.

“Après de nombreuses discussions et réunions de travail avec les autorités et compagnies aériennes concernées, les autorités comoriennes se sont engagées à la mise en place de mesures d’exception pour tous les vols de/vers la zone Sud Est des Comores, et en particulier Anjouan. Ces mesures, sur lesquelles se sont entendus tous les acteurs aéronautiques de la zone, ont fait l’objet d’un protocole d’entente, effectif jusqu’à la réparation définitive de l’antenne relais, prévue selon l’ASECNA pour la fin du mois d’avril 2020.

Au vu de ces éléments et de l’engagement des autorités comoriennes, la compagnie Ewa Air, en accord avec son autorité de tutelle, a annoncé la reprise ses vols Dzaoudzi-Anjouan, et ce dès ce samedi 29 février 2020. Les vols sont d’ores et déjà ouverts à la vente.

La compagnie Ewa Air tient à saluer l’implication des autorités et la qualité des échanges avec les Aéroports des Comores. Elle se félicite qu’une issue ait été trouvée et ce dans des délais relativement courts.

La compagnie rappelle que la sécurité de ses passagers, reste sa priorité absolue”, indique Ewa Air, la filiale d’Air Austral.

Source: Le Journal de Mayotte