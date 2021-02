Revenez-nous vite Gouverneur Anissi Chamsidine ! : Il y a un vide énorme sans vous !

Le Gouverneur Anissi Chamsidine, est un dirigeant courageux à même de dire ce qui ne va pas. En cette période très difficile de notre pays, son absence pour cause de maladie (Coronavirus ) laisse un vide énorme. Revenez-nous vite Incha-Allah cher ami Chamsidine !

Oui, le Gouverneur d’Anjouan Anissi Chamsidine, est sans doute le plus actif et le plus courageux parmi ses paires gouverneurs. Il est le seul ? capable de vaincre ce qui fait peur et/ou, qui fait mal ? dans son équipe et qui mène hélas à un fait : les désadhésions dans la perspective émergentiste voulue par le Président Azali, et que les membres, adhérents et sympathisants de l’émergence des Comores en 2030 fondent ( ou devaient !?) leurs stratégies.

Revenez-nous vite cher ami Gouverneur car ce régime que j’ai toujours soutenu a fortement besoin de vous. Merci pour les efforts courageux que vous faites. Revenez vite incha-allah reprendre vos services : Votre courage, votre bonne volonté et votre transparence politique nous manquent beaucoup. Revenez-nous vite Gouverneur. Amen !

Mrimdu