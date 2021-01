Révolutionnaire à paris, sa bouche est cousue depuis qu’il est aux Comores

Certains frères et sœurs de la diaspora devraient comprendre que paris n’est pas Moroni. A paris, les manifestants ne passent pas des semaines en prison sans jugement. Arrivé aux Comores depuis quelques jours, Mladjao n’a pas osé bouger son petit doigt. Pourtant en France, il traitait les comoriens qui ne manifestent pas de » Sumbwa madzi » comme le témoigne ce post: » Donc Mladjao Anlim tu traites les gens de ma sumbwamadzi parcequ’ils manifestent pas au pays, tu es là-bas, tu es devenu Ze yakisiri ( silencieux). Tu vois que Moroni n’est pas paris. Tout le monde n’est pas Agwa » Said Salim.

En effet, il faut avoir beaucoup de courage pour dénoncer un régime qui emprisonne et qui tue sans hésitation. Notre révolutionnaire virtuel n’a pas encore ce courage