L’arrêté ministériel de Mohamed Daoud divise l’opinion. Certains ne comprennent pas une telle mesure qui privera les comoriens et comoriennes les aides octroyés incessamment par Air Darassa et son président Said Moheli Djibrile. Le vice-président du conseil national de transition et avocat de Djibtile sur l’affaire Moina Halima monte au créneau: » c’est indigne.

Le gouvernement autorise des gens venir arnaquer le pays mais empêche le prédicateur qui essaie d’apporter quotidien de l’aide aux nécessiteux. Moi j’invite le ministre de la justice et son chef à faire les mêmes dons aux comoriens durant les deux mois de mandat qui leur au pouvoir » Ridja sur RTMC