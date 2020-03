Ronaldinho arrêté au Paraguay en possession d’un faux passeport

L’ex-Ballon d’Or brésilien Ronaldinho se serait rendu au Paraguay en possession d’un passeport falsifié. Il se déclare « innocent » et coopère avec les autorités locales.

Selon les autorités paraguayennes, Ronaldinho et son frère Roberto Assis font l’objet d’une enquête judiciaire après que de faux passeports ont été saisis dans leur chambre d’hôtel d’Asuncion, la capitale, mercredi. Les deux hommes clament que lesdits documents leur ont été délivrés par un homme d’affaires brésilien actuellement en détention, qui répondrait selon ESPN Brazil au nom de Wilmondes Sousa Lira.

publicité

Ronaldinho (39 ans) et Roberto Assis ont pour consigne de ne pas quitter leur hôtel et devront apporter des éclaircissements sur les documents falsifiés au siège du parquet ce jeudi, à huit heures du matin (heure locale). Ce n’est qu’après leur témoignage que la décision sera prise « de les arrêter ou pas », précise le ministre de l’Intérieur paraguayen Euclides Acevedo, qui remarque dans une interview à ESPN Brazil que les deux frères « coopèrent et se déclarent innocents ». « Ils disent avoir été trompés par l’homme d’affaires », ajoute le ministre. Trouver l’intégralité de l’article sur 👉https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Ronaldinho-accuse-d-etre-en-possession-d-un-faux-passeport-au-paraguay/1116484