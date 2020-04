Said Tocha, le juge qui a libéré les violeurs de la mineure de 12 ans

Une fillette de 12 ans a été violée à tour de rôle par 6 garçons sur une durée plus ou moins longue. La petite présentant des signes de déficience mentale comme le rapporte Mayotte la 1ere qui avait relayé l’affaire fin janvier, n’a pas pu déterminer avec certitude la date des faits. Elle a en revanche pu livrer les noms des violeurs présumés lesquels étaient placés en garde à vue depuis le mois de février dans l’attente du jugement.

Said Tocha, le juge chargé de l’affaire, fait tenir une audience mercredi 1er avril alors que toutes les audiences publiques sont suspendues par une note des chefs de juridictions à cause des mesures de prévention contre l’épidémie de coronavirus (document ci-dessous). Ils ont même pas pris la peine de convoquer ni la partie civile, ni les deux avocats de la partie civile. Tout ça pour qu’ils puissent libérer les violeurs. Pris au dépourvu, Me Moudjahidi, un des avocats de la victime, juge ce procédé « inconcevable » et par conséquent, ne compte pas se présenter au tribunal lors du délibéré prévu pour ce samedi 4 avril.

La rédaction