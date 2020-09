« Sambi a trahi la nation, il a vendu Mayotte pour l’intérêt personnel »,Fakihi

Le vice-président du RDDC, Fakihi Mradabi a fait une révélation ce samedi 19 septembre. Il accuse Sambi avec des preuves d’avoir négocié avec Sarkozy pour départementaliser Mayotte contre des intérêts.

« Sambi a trahi la nation en permettant que l’île de Mayotte devienne une (RUP) Région ultraperpherique de l’union européenne, qui la fait devenir partie prenante du territoire de L’UE. Le droit communautaire devient applicable. En échange que Sarkozy soutient sa rallonge d’un an voire plus à son mandat présidentiel ainsi que l’acquisition de la nationalité Française à lui sa femme et ses enfants bénéficiant des fonds pour acquérir des maisons en France dont se logent ses enfants sans oublier l’accès à l’école de la magistrature pour sa fille etc…. », Fakihi Mradabi.