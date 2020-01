L’avocat de l’ancien président Ahmed Abdallah Sambi n’arrête pas de clamer haut et fort que son client est très malade et nécessite une évacuation à l’étranger pour des soins.

Pour la première, le gouvernement comorien l’accepte. Et l’ancien chef de l’Etat pourrait aller se soigner prochainement :

» Sambi est malade, il doit partir mais nous devons faire en sorte qu’il parte en tenant compte des égards dus à son rang « , a déclaré le ministre des affaires étrangères. Cela fait plusieurs mois que Azali et son équipe négligent le cri d’alarme lancé par Me Ahamada Mahamoud. Espérons qu’il n’est pas trop tard.