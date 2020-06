Sambi n’a jamais écrit à Mzimba, Daoud Halifa a publié un gros mensonge

Il fallait absolument qu’il le fasse. Daoud Halifa a sorti le plus gros mensonge aujourd’hui. Il a affirmé que l’ancien président Ahmed Abdallah Sambi a adressé une lettre à Maître Ibrahim Ali Mzimba mais c’est un gros mensonge. C’est honteux qu’à son âge Daoud Halifa invente des mensonges. Un proche de Sambi souhaitant rester anonyme nous a fait savoir que cette information est complètement fausse et sans fondement. Et bien sûr cette lettre ne sera jamais publiée puisqu’elle n’existe pas. Daoud Halifa est un proche d’Azali qui est prêt à tout…

Pourquoi Daoud Halifa n’a pas publié cette fameuse lettre ? Pourquoi Maître Ibrahim Ali Mzimba n’a pas démenti sur cette fausse lettre ?

Est ce que Mzimba a demandé à son ami Daoud Halifa de mentir ?

