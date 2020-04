Sans tests c’est la boite de Pandore que Houmed Msaidié s’apprête à nous ouvrir

Tribune: Cher Houmed Msaidié ,

J’aimerais être de votre avis qu’il n’ y ait pas de coronavirus aux Comores. Seulement je vous demande juste d’aller embrasser devant les cameras les personnes suspectées de présenter les symptômes pour qu’après vous puissiez bien traiter Comores infos et la gazette des Comores de fake news.

Sans tests, ce dont nous avons besoin, c’est que c’est vous membres du gouvernement qui servent de cobaye et non la population comorienne.

Vos consignes sont claires : pas de tests que ceux dont leur état de santé s’est terriblement dégradé. Pourquoi ça devrait être autrement alors que vous voulez utiliser les aides pour fortifier votre dictature plutôt que de sauver des vies ?

Si vous nous cachez la vérité, personne ne va pas se demander comment est –il contaminé. Plutôt que de prendre tous les mesures préventives, la minimisation des tests de diagnostiques afin de pouvoir vous ingurgiter les aides alloués a ce fin est un crime abominable.

Sans test, vous dresser la population devant le couloir de la mort. Dites vous qu’on connait que avez des familles. Nous voulons qu’elles sachent de quoi on ne veut pas que les nôtres en souffrent. Telle est la raison qu’on ne peut pas se taire devant la négligence des siens qui nous préparent une hécatombe.

Vous ne voulez pas que personne sache comment est gérées et où sont passées tous les aides dont le pays s’est endetté pour la lutte du covid 19. Vous allez devoir rendre compte prochainement. Vous pouvez me croire, la douleur écrasante de devoir rester à distance, voir nos êtres chers mourir seules, sans pour autant pouvoir les enterrer, tout en ayant qu’une seule question en tête : pourquoi ces criminels n’ont pas voulu être lucide ni entendre raison malgré la sonnette d’alarme et les mis en garde des lanceurs d’alertes ? Rendez vous compte que cela devrait suffire pour vous assurer un retour de flamme. Des lors à nos yeux vous ne pouvez qu’être des meurtriers exécrables.

Par Cap Patrie