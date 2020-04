Santé publique : Le pays sous le choc

Chaque jour, plusieurs malades hospitalisent et sont en détresse respiratoire. Les médecins craignent que leurs symptômes ne s’aggravent subitement. Le pays est sous le choc.

L’hospitalisation des patients dans des centres hospitaliers, notamment Samba kuni sème le trouble jusqu’aux plus étages de la société. Le gouvernement rajoute du flou au flou. La peur monte en flèche. Le personnel soignant est-il en protection ? Les habitants sont exaspérés. Ils craignent que ceux qui ne respectent pas les mesures barrières puissent contaminer d’autres. Les médecins redoutent d’être débordés de plus.

La situation est déjà critique et personne ne peut prévoir l’ampleur de l’épidémie et elle peut être terrible. Plus de patients, moins de lits. Le pays s’est-il préparé à monter au front ? Réussira-t-il à limiter la propagation ? Aux services d’urgence et de réanimation de Samba kuni et El-maarouf, se joue la vie ou la mort. Le covid-19 se confirme-t-il ? Une tempête que tout le monde redoute.

Le pays est sous le choc et les hôpitaux sous l’eau. « Les services de réanimation et d’urgence sont continuellement pleins. Se protéger est une urgence car les hôpitaux sont saturés. L’afflux arrive mais on se prépare à y faire face », explique un infirmier requiert d’anonymat. Comment mesure-t-on finement la situation ? Combien de morts ? Impossible de connaître le taux de mortalité et de personnes infectées, puisque des tests n’ont pas été réalisés. Dengue ou coronavirus ? En tout cas, l’épidémie est meurtrière et frappe à plein fouet l’univers. L’afflux des patients en détresse respiratoire fait craindre le pire.

KDBA / Al fajr