Sarkozy invite Anissi à quitter la mouvance présidentielle s’il n’est pas satisfait

Le directeur général des impôts d’Anjouan sort du silence à propos des sorties médiatiques jugées « incendiaires » par certains leaders de la mouvance présidentielle: « une famille, on le l’aime ou on la quitte. Le gouverneur Anissi Chamsoudine tire contre son propre camps. S’il est fatigué de la mouvance présidentielle, qu’il la quitte. Mais ne vous ne faîtes pas. On gère son cas » a expliqué Djanffar Salim aux micros de fcbk fm.

Pour ce qui est de l’emprisonnement de Sambi, il l’invite à prendre son mal en patience.

« En 2008, on a été emprisonné par le régime de l’ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. J’ai passé 8 mois à faire des aller-retour au palais de justice. Il ne faut pas oublier très vite » Sarkozy