Sauver les Registres des Naissances de la Maternité de l’Hôpital El-Maarouf

Le registre des naissances existe depuis 1954, à l’ouverture de l’hôpital El Maarouf, alors appelé Hôpital Georges Boussenot. Toute naissance est enregistrée.

Les archives existantes remontent à 1975 bien que des années entières manquent. C’est depuis 2010 que toutes les années sont complètes. D’après la sage-femme major principale, Mme Djamal Indata, aujourd’hui responsable des archives, ces pertes sont dues aux mauvaises conditions de conservation de ces documents. Jusqu’en 2010, année de sa prise de responsabilité, la pièce de stockage, mal aérée était trop humide, et n’avait pas d’étagères ; beaucoup de cahiers et registres ont pourri et/ou ont été mangés par des termites. Elle a demandé à ce qu’on construise des étagères pour qu’elle puisse stocker les registres et les classer chronologiquement. Mais contrairement aux registres anciens plus solides, les nouveaux sont de gros cahiers de mauvaise qualité qui s’abîment vite sous les fréquentes manipulations ( voir dans les photos la différence des cahiers des années 90 et de ceux des années récentes). Les registres de naissance sont des documents importants pour la vie des Comoriens. C’est la référence source de leur naissance. C’est à partir de l’attestation délivrée par la maternité que l’extrait de naissance peut être établi par les services de l’etat civil.

Beaucoup de Comoriens résidents ou de la diaspora, s’adressent à la maternité pour documenter leur naissance quand les services d’état civil de la commune ou de la préfecture ont perdu leurs registres.

La négligence des autorités, dans ce domaine, est à l’image des déficiences généralisées de l’état. Pourtant l’investissement à accorder à l’hôpital, pour protéger ces précieuses archives ne serait pas important.

Il est incompréhensible qu’en 2021, on ne pense pas à informatiser ces données et l’enregistrement des naissances actuelles.

Regarder ces photos est un voyage au long cours de notre irresponsabilité.

Enquête et photos : Rahma Matoir

