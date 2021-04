Savez vous pourquoi Wewou n’est pas allé au débat politique ? On vous dit tout

Le président du RDDC, Abdourahamane alias Wewou n’a pas pris part au débat politique contre l’opposition qui était prévu dimanche 4 avril. Mais la raison de son absence est vraiment surprenante.

Selon des proches de Wewou ( lumière), il aurait tout simplement décidé de ne pas se rendre au débat et a tout fait pour que les autres membres du RDDC n y aillent pas simplement parce qu’il n’était pas en haut de l’affiche. Non vous ne rêvez pas ce proche d’Azali n’aurait pas toute la lumière dans toutes les cases. Même Wassoupé n’aurait pas sorti un tel argument digne d’un enfant dont le cerveau n’est pas fini. L’ancien militaire et proche d’Azali est très courageux, il préfère le monologue, il a pris la tangente devant Tocha Djohar.

Et vous vous demandez comment a-t-il fait pour être président du RDDC, c’est simplement parce qu’il est très proche d’Azali et que c’est un clown qui ne sert absolument à rien.