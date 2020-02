SAYS’Z – L’INTERVIEW EN 5 MOTS : GIMS, LES COMORES, SES INFLUENCES, BLOQUÉ, ONE DANCE…

A l’occasion de la sortie de son 3ème EP Bleu et du clip de son titre Bloqué, chanson qu’il présentait pour la 1ère fois à L’Olympia en 1ère partie de Burna Boy en octobre 2019, Says’Z nous a reçu afin de répondre à notre interview en 5 mots.

Artiste “polyvalent” aux influences multiples allant du hip-hop américain (que ce soit le rap, la danse ou le graffiti) au twarab, musique traditionnelle comorienne, en passant par l’afrobeat et surtout le dancehall, Says’Z a rapidement su se démarquer, dés son explosion en 2017 avec le titre Umani, toujours grâce à ses sonorités d’inspirations diverses. Une variété musicale mais un fil conducteur qui anime nombre de ses morceaux, à savoir les relations hommes-femmes, tantôt amoureuses, tantôt conflictuelles. Un potentiel et une voix peu commune qui ont attiré l’œil et l’oreille de Gims, ce dernier jouant un rôle important dans sa signature, en décembre 2018, avec le label Play Two

