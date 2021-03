Sécurité maritime : Des balises de signalisations destinées aux pêcheurs

La direction générale de la pêche a procédé, hier lundi, à une démonstration de matériels de sauvetage en mer devant les autorités compétentes, destinés aux pêcheurs en cas de détresse. Des balises, des gilets de sauvetages, des miroirs de signalisations et des jumelles sophistiquées. Un projet financé par le Swiofish à travers la banque mondiale à hauteur de 16. 199.462 kmf.

L’insécurité des pêcheurs en mer semble d’ores et déjà touchée à sa fin. Hier lundi, à la direction générale de la pêche a eu lieu une démonstration des équipements de signalisation pour les pêcheurs en détresse. En présence des cadres du garde-côte et du ministère de la pêche, le chef des opérations du Swiofish laisse entendre que tout est prêt pour intervenir à la rescousse d’un pêcheur dans les meilleurs délais. Ils s’agissent des balises équipées d’un système satellitaire de suivi des affaires maritimes. Elles serviront pour les pêcheurs à « lancer l’alerte » si jamais ils sont portés disparus, ou bien en cas des conditions climatiques menaçantes avérées. « Aujourd’hui, je peux rassurer que nous disposons de conditions de sécurisation des pêcheurs de près et de loin, en cas de détresse. Nous y travaillerons en permanence avec la garde-côte. Nous estimons pouvoir agir à temps afin de sauver le pêcheur, une fois que l’alerte soit affichée dans nos écrans », a déclaré Mohamed Ali Ahmed, chef des opérations à la direction de la pêche.

15 localités dans l’ensemble des îles ont été retenues, selon le chef des opérations dont 7 à Ngazidja, 5 à Anjouan, et 3 localités à Mohéli où deux vedettes ont été également retenues pour bénéficier ces équipements. Ali Mohamed commandant du garde-côte a insisté sur l’importance de ces appareils. Il appelle les pêcheurs à faire preuve de vigilance dans les moments de détresse de ne penser qu’à donner l’alerte pour que leur direction soit rapidement localisée.

Nassuf. M. Abdou / Al fajr