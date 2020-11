Selon Fazul, l’opposition est immature et irrespectueuse

Encore une fois, le gouverneur de l’île de Mohéli tacle sévèrement l’opposition, en particulier son ancien collaborateur, président du parti politique Ridja, Said Larifou. Très remonté contre lui, il est revenu sur le voyage de Ridja et de la diaspora vers Genève.

« Je me demande comment un juriste et avocat a pu ramener ces gens là à Genève. Tout le monde sait que le représentant des Comores est Azali Assoumani. Le monde nous regarde et certains s’interrogent sur le comportement des politiques comoriens. L’opposition n’est pas mature. Ils sont irresponsables. De toute façon, ils peuvent continuer à faire toute ce qu’ils veulent. Nous resterons au pouvoir jusqu’à l’infini » Fazul Mohamed.