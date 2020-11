Selon fundi Abderemane, Djibril procède les pratiques du pharaon

Torchon brûle entre Fundi Abderemane et » le prédicateur » Said Mohamed Djibril. Le premier nommé accuse Djibrile de faire de la propagande et de faire des pratiques qui vont à l’encontre de la religion musulmane.

Pour Abderemane, l’entrée au paradis ne peut pas être achetée comme de la viande vendue dans un supermarché. Pour ce qui est des œuvres posées par Djibril ces derniers temps, fundi Abderemane s’est dit ne pas être étonné: » Ne vous étonnez pas. C’est les pratiques du pharaon et Ndadjalé. Ils t’offrent beaucoup d’argent pour te dominer » fundi Abderemane dans une vidéo.