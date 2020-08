Selon le DAF du ministère des finances, le Bambao est sous le contrôle de Chayhane

Le directeur administratif et financier du ministère des finances et du budget place son patron, Said Ali Chayhane, en tête des personnalités les plus influentes de la région de Bambao. Selon, cette région est sous le contrôle du ministre des finances : » Said Ali Chayhane est le leader du Bambao, c’est notre leader. C’est la personnalité politique qui a beaucoup contribué sur le développement de la région de Bambao ».

Pour justifier ses propos, il a cité les routes secondaires construites dans le Bambao et la nomination de plusieurs personnes dans cette région.