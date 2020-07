Selon Me Fahami, le mandat constitutionnel d’Azali Assoumani ne souffre d’aucune légalité, mais souffre de légitimité

Le candidat malheureux aux dernières élections présidentielles ne change pas de position. Contrairement aux opposants du régime qui appellent à des élections en 2021, l’ancien bras droit de Sambi Me Fahami Said Ibrahim croit que cette position est une autre incohérence pour tout candidat dans les élections de 2019 et réclamer des électionsen 2021.

« Participer à des élections issues du référendum de 2018 et appeler à une élection en 2021 serait incohérent. Je ne peux pas mentir au peuple pour faire plaisir à certaines personnes. Sur le plan constitutionnel, le mandat d’Azali Assoumani, court jusqu’en 2024. Ce mandat de 5 ans aurait été applicable pour tout candidat qui aurait été élue. Maintenant on peut discuter la légitimité puisque les élections ont été contestées par les autres candidats. C’est leur droit » Fahmi Said Ibrahim sur L’ORTC.