Selon Me Said Issa, coucher avec une fille de 11ans n’est pas un crime

La criminalisation des viols des mineurs divise les juristes. Certains avocats pensent qu’il faudrait que les personnes accusées de viols sur mineurs soient jugées par une cour d’assises, c’est à dire que ce genre d’affaires soitent criminalisées.

Mais d’autres hommes de robes noires expliquent qu’il est incohérent de les criminaliser : »je pense qu’une enfant de 11 ans ou de 14 ans peut coucher avec une personne avec consentement. D’ailleurs l’islam dit qu’une fille peut être mariée à l’âge de 9 ans. Par contre, les enfants de 3 ans ou de 4 ans ne peuvent pas donner un consentement. Et dans ce cas là, l’affaire peut être criminalisée » Me Said Issa aux micros de nos confrères de fcbk fm