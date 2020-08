Les proches et la famille de Echata contestent et démentent. Echata serait souffrante et possédée par le Chaytoine, elle n’est pas chrétienne selon sa famille. La vidéo réalisée par le pasteur de l’église serait une propagande. Mais plusieurs questions se posent. La traductrice serait elle également possédée ?

