Selon un agent de l’Aimpsi, son DG Yasser Attoumani n’est pas fiable

Dans un entretien avec Fcbk FM ce matin, le directeur général des aéroports des Comores a pris à partie la compagnie Ethiopian Airlines, l’accusant d’une ardoise de « plus de 100 millions KMF » de redevances aéroportuaires. L’information est reprise par Comores Infos, et son partenaire Fcbk FM a partagé le lien sur la page du même réseau social. C’est là que cet agent de l’aéroport de Hahaya s’en est vertement pris aux deux plateformes, les accusant de faire des partages « sans source fiable ». Le jeune est un instruit, dynamique et engagé. Difficile de penser qu’il puisse laisser un commentaire au dessus d’un lien qu’il n’a pas ouvert car en effet la source de l’information, le directeur de l’Adc Yasser Attoumani, est bel et bien citée dans l’article qui comporte égalent également l’entretien vidéo réalisé par Fcbk FM. Décidément pour Tarik, Yasser n’incarne que mensonges et contrevérités. Donc, pas fiable.