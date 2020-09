Le ministre de l’économie, des investissements, en charge du tourisme et de l’artisanat, Houmed M’saidié a pris part hier au lancement de la semaine du tourisme durable des Comores à l’hôtel Retaj en compagnie de la gouverneure de Ngazidja. Dans son intervention, le ministre en charge du tourisme a vivement remercié les différents partenaires qui ont organisé cette semaine du tourisme durable à commencer par le Cadre intégré renforcé et le Pnud. Le ministre a rappelé que le président Azali Assoumani a fait du tourisme, le projet phare pour soutenir le développement économique du pays.

L’appropriation et l’investissement des jeunes dans ce secteur économique en démontrent son attractivité et son potentiel. Un secteur qui demande soutien et encouragement selon toujours le ministre de l’économie.