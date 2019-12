Sérieusement, vous vous posez la question?

[Tribune] Aujourd’hui, l’annonce de l’ouverture d’un Consulat Général des Comores à Laâyoune, la ville la plus importante du Sahara Occidentale sous contrôle marocain, a suscité de vives interrogations sur les raisons de cette implantation consulaire dans une ville où rares sont les comoriens qui y vivent ou étudient.

Mais sérieusement, depuis quand nos gouvernants, surtout ceux issuent d’un régime illégitime, se soucient en primauté de l’intérêt général de leur citoyens? Depuis quand?

Les raisons de cette ouverture diplomatique, dans une ville où il n’y a aucune âme comorienne qui vive, située dans une région revendiquée par la République Sahraouie 🇪🇭 n’a d’intérêts que pour ces mêmes gouvernants qui ne s’embarrassent point d’engager notre pays dans un conflit territorial au profit du Royaume du Maroc 🇲🇦 qui promet, sans nul doute en retour, de fermer les yeux sur leur illégitimité tout en graissant leurs pattes. Car pour le Maroc c’est une aubaine et du pain bénie. Une bonne stratégie de communication aux yeux du monde et un coup dur porté à son adversaire territorial. C’est comme si l’Australie venait à ouvrir un consulat général à Mayotte (quoique je suis presque persuadé qu’on trouverait plus d’australiens à Dzaoudzi que de comoriens à Laâyoune).

Diplomatiquement parlant, aux yeux des nations unies, ce serait une reconnaissance de Mayotte française de la part de l’Australie et un coup porté à l’etat comorien. Alors pourquoi faire à autrui ce que tu n’aimerais pas qu’on te fasse?

Bref, on imagine aussi, aisément, que ce désormais haut lieu de la diplomatie comorienne ne coûtera pas un centime à l’état comorien qui accepte volontiers ce cadeau empoisonné pourvu que la dictature soit reconnue émergente à horizon 2030.

Triste !

Ben Amir Saandi