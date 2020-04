Si le mufti est décédé du coronavirus alors Azali Assoumani est déjà contaminé

Si le mufti est décédé du Coronavirus comme l’a révélé nos confrères de mayotte 1ère, Azali Assoumani est déjà contaminé

Selon nos confrères de mayotte 1ère, le mufti des Comores Said Toihir est décédé du Coronavirus. Une bombe qui vient d’être lâchée cet après-midi. Mais cette information est vraie, fort possible que le virus COVID-19 est déjà propagé dans l’ensemble des îles. Pourquoi ? Selon des informations concordantes, le chef de l’État Azali Assoumani était parmi les gens qui ont lavé le corps du mufti. Sachant que la période d’incubation de ce virus est 14 jours, et que le patron de Beit-Salam est parti dans les îles, le risque d’une propagation est trop élevée. Les membres du gouvernement et leurs familles sont exposés. Que fera Azali Assoumani ? Va t-il se rendre à l’étranger pour se soigner ou attendra t-il l’appareil de dépistage annoncé par Houmedi Msaidié ?

Loin d’être confiné, Azali s’est rendu à Anjouan probablement pour contribuer à la propagation du coronavirus.