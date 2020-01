Ministère de la défense : « S’il faut sacrifier des humains pour sécuriser ces élections, faites-le. Vous avez l’aval du Président »

Le mot d’ordre est donné à l’état Major. Ces élections ont un sens particulier ici à Anjouan.

Comme l’avait souligné Hafi lors d’une conférence de presse que »l’Etat ne va point badiner pour ces élections « , voilà on vient de le confirmer à Dar Noor ce soir.

« Armée de développement jouez votre rôle. Sécurisez ces élections jusqu’à la moelle. Qui tentera de semer du désordre, tordez lui ses cotes » un mot de mise en garde lâché par une source fiable de la haute magistrature.

Selon, notre source à Dar Nour « même s’il faut sacrifier des gens pour maintenir l’ordre et sécuriser ces élections jusqu’aux dents faites-le ». « faites votre job pour sécuriser ces élections. Que le meilleur gagne. »

C’est ça un pays démocratique chez nous, selon certains cas. On voit le pays glisser sur la chaussée glissante et toutes les classes intellectuelles se divergent d’une manière inconsciente; chacun crié dans son coin ou mange dans son labyrinthe. Le bordel partout et tous les moments.

En tout cas, le NEM et l’opposition ne changent pas de discours; qu’Azali dégage en 2021. Qu’il rétablisse l’ordre constitutionnel et qu’il paie tous ces crimes.

Source: Nabil Jaffar