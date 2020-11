La présidente de la nouvelle Opaco Sitti Djaouhariat prend Msaidié à témoin sur la situation de l’UCCIA

« Wazir

Tu as laissé Housni te tourner en bourrique devant moi et devant mes pairs ! Aucun des engagements que tu as pris n’a été respecté : les coordinateurs des Cci, Taqui et compagnie ne sont pas nommés. Toutes les chambres des îles sont sous la tutelle de bazi

La commission électorale existe selon le format défini par bazi dans lesquel on n’existe pas et où il nous a mis comme observateurs.

Une fraude massive de 450 registres de commerce est en cours contre lequel, on n’y peut rien sauf recourir à la violence et au scandale puisque n’étant pas dans la commission.

Housni a donné congé à tous les gens de la Cci ngazidja sauf ceux sous contrôle pour ne pas avoir de témoins gênants sur la fraude en cours pour l’obtention des cartes d’électeurs en cours pour demain. Lundi 9 dernier délai de dépôt du dossier des cartes. Housni a réussi à nous mettre hors circuit dans cette étape cruciale de constitution des listes des votants.

😡😡😡

Mais comment tu laisses faire? Je suis désespérée ! »