Situation très tendue à Moroni Mtsangani

Les élections législatives ne se déroulent pas dans des bonnes conditions à Moroni. Dans le quartier de Mtsangani la situation est tendue…

HaYba ELECTIONS JANVIER 2020

Moroni MTSANGANI

Contrairement à ce qu’on avait écrit à 11:20 , le bureau de vote du CASM n’est toujours pas ouvert.

La situation est tendue. La police est arrivée et prône un compromis pour commencer le vote.

Le candidat Abdou Said Mdoihoma de la CRC refuse le compromis. Ses militants et ceux d’autres candidats n’ont toujours pas confiance et craignent des manipulations

Mdjomba Soulé vient de nous informer qu’un accord est obtenu. Le bureau va ouvrir