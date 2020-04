Sixième Comorien mort en Tanzanie, la situation se complique

Tribune: Comme si l’on demande à ces tyrans de décrocher la lune avec leurs dents. Rien n’est simple que la consolation. En cette période de pandémie mondiale, des nombreux compatriotes comoriens se trouvent en situation déplorable en Tanzanie. Et ils n’ont pas de cesse de geindre leurs sorts depuis loin du pays face au méchant covid-19, qui ébranle toute l’humanité. Dans les rues de Dar-es-salam, sans surveillance ni mesures sécuritaires…, ces comoriens qui sont dans les quatre cent, toutes catégories et genres confondus sont livrés à eux-mêmes. Six de ces comoriens délaissés en Tanzanie sont sporadiquement décédés. « Mgu nawarehemu yawalaze pvema » Bien que les circonstances de leurs disparitions soient différentes, mais la responsabilité des autorités comoriennes en place n’est pas à omettre. Exiger un rapatriement de ces ressortissants comoriens en Tanzanie, pourrait s’avérer encore hors norme. Certains croient. Ce qui est aussi idéal étant donné les circonstances du moment. Mais le confort, l’assistance, les traitements humains doivent être un absolu.

« La foutaise des autorités irresponsables »

Pierre angulaire entre les comoriens en Tanzanie et l’Etat comorien ou bien premier responsable de cette communauté en Tanzanie, l’ambassadeur des Comores à Dar-es-salam Mr El-Badaoui, joue la carte qu’utilisent Houmed Msaidié et Souef Mohamed El-amine, respectivement Ministre de l’économie et celui des affaires étrangères du pouvoir en place, quant à la prise en charge de ces victimes de contingence. Un vrai silence enveloppé des promesses non tenues, suivi des trépas alarmants de ces comoriens en détresse. Il y a quelques semaines interrogé par la chêne de télévision gouvernementale des Comores, au sujet de ces comoriens abandonnés en Tanzanie, le ministre des affaires étrangères du pouvoir en place aux Comores, répondait que le gouvernement comorien n’a pas les moyens de mettre en quarantaine les quelques centaines des comoriens à Dar-es-salam… une fois aux Comores, comme les rapatrier est une supplique absolue. L’heure n’est plus à la malice, à l’inadvertance et aux jases cyniques.

« Une prise en charge en dindon de la farce »

Seulement une prise en charge sur place, donc en Tanzanie, qui est en ce moment une priorité. Comme ceux qui se trouvent au pays, les comoriens en Tanzanie doivent être inclus dans la gestion des aides que le pouvoir en place aux Comores vient de recevoir par les différents partenaires. Il se pourrait que le pouvoir en place a réservé des hôtels dans une ville dit Bagamoyo, mais les nécessaires manquent. Sécurités, médecins, denrées alimentaires, produits hygiéniques, médicaments et j’en passe. La plupart d’eux souffrent des pathologies ainsi que les stresses, les soucis… et autres. Il est donc temps que les discours politiques soient abandonnés pour secourir ces comoriens exposés à un sérieux calvaire. Que pense le pouvoir en place aux Comores, de l’affirmation d’Air Tanzanie, selon laquelle, « Nous sommes prêts à faire partir ces comoriens chez eux avec leurs anciens billets déjà achetés » ? Les promesses non tenues de l’ambassadeur des Comores en Tanzanie compliquent de plus en plus la situation. Les allers et retours auprès de cet ambassadeur en Tanzanie, et rentrer bredouilles à chaque instant, est déchirant.

Said Yassine Said Ahmed / CP