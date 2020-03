Sonelec renoue avec les coupures

Les coupures de courant sont devenues intempestives et courantes dans la capitale et les régions. A Moroni par exemple, il est rare de passer 2 heures de temps sans coupure d’électricité. Les menuisiers et épiciers en pâtissent.

Si le coronavirus frappe de plein fouet l’économie mondiale, aux Comores, Sonelec, la société d’électricité, se charge de la sale besogne avec le retour en force des coupures. Alors qu’on se rapproche du mois sacré de ramadan, la Sonelec renoue avec ses vieux démons de délestage. Ces derniers temps, la capitale mais aussi les régions font face à des multiples coupures sans aucune justification de la part du fournisseur. Une situation qui inquiète tant elle rappelle des mauvais souvenirs qu’on croyait enfouis à mille lieues sous les terres.

Inoussa, un menuisier de Moroni, est assis la main sur la joue à l’entrée de son atelier. Il se languit, se meurt, et mille et une questions s’entrechoquent dans sa tête. Il n’en revient pas qu’à un moment où les autorités se targuent d’avoir « résolu » la crise énergétique pour booster l’économie, il puisse passer des heures et des heures sans faire marcher ses machines. Il n’est pas le seul à rouspéter. Asmina, cette gérante d’une épicerie dans la capitale, aussi. En effet, elle regrette que ce que vit la population soit « le contraire » de ce qu’affirment sans sourciller les autorités.

Dans les régions, la situation est loin d’être rose. Au Nord de la Grande-comore, l’électricité n’est fournie qu’à partir de 17H pour être coupée au petit matin. Pareil pour la région de Hamahamet avec quelques différences près. A Hambou, au sud de la capitale, les coupures sont de plus en plus fréquentes essentiellement dans la partie dite Djoumoipanga, soit à partir du village de Bangoi en passant par Singani, Hetsa…jusqu’à Mbadjini, du moins une partie.

Ici la tension est plus que vive puisque de Mitsoudjé jusqu’à Chouani, on peut avoir l’électricité sans que la zone citée ci-haut soit concernée. L’interrupteur aérien à commande mécanique posé à l’entrée de Bangoi peut priver de courant les localités qui sont après Chouani, au bon vouloir de la Sonelec. Si la croissance économique a chuté de 1,7% en 2019 à cause du cyclone Kenneth qui a frappé le pays en avril de la même année, 2020 ne s’annonce pas moins pire à cause de ces coupures.

Nassuf Ben Amad /LGDC