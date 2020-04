Soupçonné, le directeur des impôts sera entendu par la justice dans l’affaire de trafic d’appels internationaux

M. Soiynri, le directeur général des impôts, sera entendu par la justice dans les jours qui viennent. Il est soupçonné d’être impliqué dans l’affaire dite de trafic d’appels internationaux, dont le cerveau n’est autre qu’un certain Aladine, employé à la Gise, programme servant à accroître l’efficacité, la redevabilité et la transparence dans la gestion des finances publiques et améliorer la gestion des ressources humaines et des salaires dans la fonction publique. À l’arrestation du présumé cerveau, il est retrouvé avec beaucoup de matériel que les enquêteurs soupçonnent appartenir aux impôts. Le lien est rapidement établie, sachant que Aladine et Soiynr sont tous les deux du même village, Mohoro. L’enquête de la justice devra laver ou inculper ce directeur des impôts.

La rédaction