Suivez le formidable travail d’assistance aux compatriotes bloqués à Dar Es Salaam.

Depuis une semaine de jeunes volontaires, déploient beaucoup d’énergie, d’intelligence et de patience pour aider les centaines de concitoyens échoués à Dar, dépourvus de moyens pour pays les hôtels et se nourrir. Beaucoup parmi eux sont partis pour des soins. A l’origine de cette première de solidarité active hors du pays, se trouve Ben Amir Saadi et son équipe. Une cagnotte a réuni plus de 25000 €, un témoignage évident de la crédibilité des initiateurs.

Efficacité, efficiente, équité, recevabilité et transparence sont des maîtres mots de l’opération. Si entre temps et sous la pression de l’opinion, le gouvernement comorien a fait prendre en charge 300 personnes dans une quarantaine sous le contrôle des autorités Tanzaniennes, des dizaines d’autres nécessitent le soutien quotidien de l ‘equipe de solidarité.

Vous pouvez, devez suivre ce travail sur vos pages et sites favoris que Ben Amir Saadi a associés comme observateurs : FCBK FM, RCM 13, Ben Amir Officiel…. Des personnalités de la diaspora. sont aussi invités comme observateurs pour plus de transparence.

Découvrez les jeunes gens qui se donnent sans compter, gratuitement, un mois de ramadan, pour le bien de leurs compatriotes. Ils méritent nos remerciements et encouragements.

Il y a l’assistance et peut être plus encore pour l’avenir. C’est répétons le une première comorienne, hors frontières, de travail en équipe , où l’achat de bananes et de riz au marché local, la distribution d’argent et de provisions, la planification des achats, les relations entre les coordinations se font en utilisant des applications standards : telegram et whatsapp. Il y aura beaucoup de leçons à tirer de cette opération.

Informez vous auprès de vos sites et pages et soutenez !

Hayba Fm