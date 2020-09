Suspension de Fakridine : La décision a été entérinée par une assemblée extraordinaire

Fakridine Youssouf Abdoulhaliki n’est pas licencié mais suspendu de ses fonctions de secrétaire général de l’Uccia, a-t-on appris du patron de l’institution qui a pris cette décision. Les motifs cités sont : “insubordination, défiance à l’autorité et usurpation”. Ahmed Ali Bazi citera une lettre que lui a avait adressé le 3 septembre par Fakri pour lui informer qu’il prend la direction de la boite dès ce jour-là et qu’il entre en discussions avec le ministre de tutelle, celui de l’Economie, pour la suite.

Fakridine Youssouf Abdoulhaliki n’est plus secrétaire général de l’Union des chambres de commerce, d’industrie et d’artisanat (Uccia). La décision de sa suspension par le président de l’Uccia a été entérinée mardi par une assemblée extraordinaire. Contrairement à ce qui est dit ici et là, selon Ahmed Ali Bazi, Fakridine Youssouf Abdoulhaliki n’est pas suspendu pour avoir rappelé la fin du mandat au président de l’Uccia. “Le bureau, les élus et le secrétaire général sont sur la même longueur d’ondes concernant la fin du mandat et les élections qui devront être organisées pour le nouveau bureau. Ainsi, je tiens à clarifier que la suspension de Fakridine Youssouf Abdoulhaliki de ses fonctions de secrétaire général de l’Uccia ne concerne pas la fin du mandat”, a-t-il précisé.

Concernant le motif, il a mentionné que : “effectivement, moi, président de l’Uccia jusqu’au 28 septembre, j’ai suspendu le secrétaire général parce qu’il a agi sur des prérogatives qui ne sont pas les siennes dans le fonctionnement de l’institution. Fakri m’a adressé une lettre le 3 de ce mois pour m’informer que depuis cette date, il dirige l’institution, il va rencontrer le ministre et discuter avec lui. Il s’est érigé en chef de la boite or c’est moi qui est, jusqu’à la fin du mandat, patron de l’Uccia. Ainsi, il est suspendu pour “insubordination, défiance à l’autorité et usurpation”.

Ahmed Ali Bazi a insisté sur le fait qu’un employé doit agir selon les directives de sa hiérarchie. “Le secrétariat général est l’organe exécutif, ainsi, il exécute les directives du bureau”, a-t-il expliqué, répétant que le secrétaire général a commis “une faute grave” et “je l’ai suspendu, et cela fait partie de mes prérogatives, lorsqu’un employé a agi à l’encore des directives de sa hiérarchie”.

Ahmed Ali Bazi a tenu à préciser que Fakridine Youssouf Abdoulhaliki n’est pas licencié, mais suspendu de ses fonctions de secrétaire général. “C’est un employé de l’Uccia depuis 10 ans, il est nommé secrétaire général de la boite. Ce n’est une fonction à vie, il ne jouit pas d’un mandat comme nous. Il est nommé et il n’y a pas de durée spécifique”, a-t-il clarifié.

Cette suspension est-elle définitive ? Oui, selon Ahmed Bazi. Le patron de l’Uccia a montré que sa décision était provisoire, mais elle est entérinée et validée par une assemblée générale qu’il a convoquée lui-même. “Je savais très bien que ma décision ne pourrait pas être valide. Mais comme les textes le disent, j’ai convoqué une assemblée générale extraordinaire pour entériner ou révoquer ma décision. L’assemblée a siégé hier (mardi, ndlr), les élus de Ndzuani, Mwali et Ngazidja ont entériné la décision de révocation du secrétaire général”, a-t-il indiqué, ajoutant : “les secrétaires généraux sont nommés, révoqués et/ou remplacés lorsque les personnes qui les ont nommés ont perdu la confiance”.

Contacté hier, Fakridine Youssouf Abdoulhaliki n’a pas souhaité réagir pour le moment. “Je préfère ne pas communiquer pour l’instant. Je suis en observation de la réaction du ministre de tutelle”, a-t-il fait savoir. En tout cas, le principal intéressé n’est pas encore remplacé. “Conformément aux textes, le ministre de tutelle, qui est le ministre de l’Economie, doit proposer un secrétaire général au président de la chambre et ce dernier procède à la nomination”, a expliqué.

Nassila Ben Ali / Alwatwan