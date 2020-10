Talent comorien : Choukra Abderemane, ingénieur Cisco Systems

Aujourd’hui dans Talent comorien: Il s’appelle Choukra Abderemane. Il est né à mitsamiouli en 1986. Il a travaillé à la douane comorienne en tant que informaticien depuis 2011 jusqu’à 2016. Il a fait ses études en tanzanie et le Maroc. Il est ingénieur Cisco Systems. Il s’est spécialisé sur le Core réseau et la sécurité informatique.

Il a commencé à travailler à la societé Telco SA depuis le lancement en 2016 jusqu’à présent. Il s’occupe des réclamations a l’ assistance technique et SAV. Il a réalisé plusieurs projets dans le domaine informatique Comme L’ABGE sur la configuration des equipements de securité CISCO ASA 5506 firewall et aussi l’interconnexion et sécurisation des sites douanières entre les îles.