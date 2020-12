Talent : Du haut de ses 25 ans, Soem a lancé son propre business

Jeunesse Comorienne ou l’Art de la Débrouille .

Comment vivre quand on a moins de 25 ans sans qualification et sans emploi stable ?

Soem nous dit, on se débrouille. Tout est bon pourvu qu’on ne tourne pas mal.

Du haut de ses 25 ans, Soem a travaillé dans pleins d’endroits. Il a travaillé dans un « hotel », comprenez restaurant. Il a été commis dans une épicerie à servir les clients, à porter leur courses jusqu’à la voiture et à pousser en plein soleil une brouette pleine à craquer.

Il vend en ce moment diverses marchandises à volovolo ou ailleurs. Il est vendeur ambulant.

Soem a cependant un rêve, créé un jour son business et il y croit.

Avec un ami, ils ont décidé de lancer la vente d’oignons prédécoupés (émincés) , prêts à l’emploi pour vos pizza, sambusa ou juste pour la cuisine du quotidien.

Le sachet coûte 500KMF.

Ils le font sur commande. Vous avez un restaurant, un mashuhuli, ou découper les oignons vous fait pleurer, alors une seule solution, les oignons prédécoupés de Soem.

Contact : 324 38 81 / 442 38 81

